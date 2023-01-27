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27 января, 18:42

Россия выразила надежду на скорые подвижки по защитной зоне вокруг ЗАЭС

Ульянов: Подвижки по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС могут быть к концу февраля

Подвижки по вопросу созданию вокруг Запорожской АЭС защитной зоны могут появиться к концу февраля, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"К концу февраля могут быть какие-то подвижки, по крайней мере шансы на это есть, но гарантировать это никто не может", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Лайф писал, что миссия России при ООН согласилась на создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. По словам представителя делегации Натальи Кармазинской, необходимо определиться с её параметрами.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов

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