Россия выразила надежду на скорые подвижки по защитной зоне вокруг ЗАЭС

Подвижки по вопросу созданию вокруг Запорожской АЭС защитной зоны могут появиться к концу февраля, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"К концу февраля могут быть какие-то подвижки, по крайней мере шансы на это есть, но гарантировать это никто не может", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".