Россия выразила надежду на скорые подвижки по защитной зоне вокруг ЗАЭС
Ульянов: Подвижки по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС могут быть к концу февраля
Подвижки по вопросу созданию вокруг Запорожской АЭС защитной зоны могут появиться к концу февраля, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"К концу февраля могут быть какие-то подвижки, по крайней мере шансы на это есть, но гарантировать это никто не может", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Лайф писал, что миссия России при ООН согласилась на создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности. По словам представителя делегации Натальи Кармазинской, необходимо определиться с её параметрами.
ТАСС / Андрей Рубцов