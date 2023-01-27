В ЦСКА заявили о возможном переходе Дзюбы

Московский ЦСКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артёмом Дзюбой в случае перехода аргентинского форварда Адольфо Гайча в "Верону". Об этом пишет "Матч ТВ".

Кандидатурой футболиста заинтересовался главный тренер ЦСКА Владимир Федотов: он лично уточнял возможность такого перехода у близкого круга лиц Дзюбы.

При этом в ноябре 2022 года стало известно, что нападающий заинтересовал армейцев ещё летом, до его перехода в турецкий "Адана Демирспор", но тогда клуб не смог достичь соглашения с футболистом. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.