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27 января, 18:32

В ЦСКА заявили о возможном переходе Дзюбы

Тренер ЦСКА Федотов рассматривает Дзюбу как замену аргентинскому Гайчу

Московский ЦСКА рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артёмом Дзюбой в случае перехода аргентинского форварда Адольфо Гайча в "Верону". Об этом пишет "Матч ТВ".

Кандидатурой футболиста заинтересовался главный тренер ЦСКА Владимир Федотов: он лично уточнял возможность такого перехода у близкого круга лиц Дзюбы.

При этом в ноябре 2022 года стало известно, что нападающий заинтересовал армейцев ещё летом, до его перехода в турецкий "Адана Демирспор", но тогда клуб не смог достичь соглашения с футболистом. Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.

В "Пари НН" опровергли информацию о подписании Артёма Дзюбы

В "Пари НН" опровергли информацию о подписании Артёма Дзюбы

Ранее Лайф писал, что российский вратарь Хайкин до конца сезона перешёл в "Бристоль Сити". Соглашение рассчитано на срок до конца этого сезона, однако спортсмену ещё нужно получить разрешение на работу в Великобритании.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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