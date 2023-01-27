Президент Бразилии отклонил важную просьбу ФРГ, чтобы "не провоцировать россиян"
СМИ: Президент Бразилии Лула да Силва отказался передать ФРГ снаряды для танков на Украине
Президент Бразилии Лула да Силва. Фото © ТАСС / Manuel Cortina / SOPA Images / ZUMA
Президент Бразилии Лула да Силва отказал Берлину в просьбе о поставке боеприпасов для танков Leopard, которые должны быть переданы Украине.
"Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии", — сообщили журналисты издания Folha de Sao Paulo.
Важное решение принято неделю назад на встрече бразильского лидера с министром обороны. По словам собеседников издания, руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard 1 стоимостью порядка 4,9 миллиона долларов. Они также отметили решение властей страны сохранять нейтралитет по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России.
Ранее Эстония запросила у Германии согласие на передачу Украине кассетных боеприпасов. Информацию о количестве и номенклатуре снарядов министр обороны Ханно Певкура уточнять не стал.