Президент Бразилии отклонил важную просьбу ФРГ, чтобы "не провоцировать россиян"

Президент Бразилии Лула да Силва отказал Берлину в просьбе о поставке боеприпасов для танков Leopard, которые должны быть переданы Украине.

"Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии", — сообщили журналисты издания Folha de Sao Paulo.

Важное решение принято неделю назад на встрече бразильского лидера с министром обороны. По словам собеседников издания, руководители страны обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard 1 стоимостью порядка 4,9 миллиона долларов. Они также отметили решение властей страны сохранять нейтралитет по экономическим причинам, отказываясь участвовать в санкциях против России.