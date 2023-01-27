РФ на заседании СПЧ ООН призвала Швейцарию прекратить дискриминацию россиян
Представитель российской делегации в ООН Кристина Сукачёва заявила, что Москва серьёзно обеспокоена участившимися случаями дискриминации россиян в Швейцарии. С таким сообщением дипломат выступила на рассмотрении швейцарского доклада о соблюдении прав и свобод в международном Совете по правам человека (СПЧ).
"Вызывают серьёзную обеспокоенность участившиеся случаи дискриминации в Швейцарии россиян. <...> В отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети [российских граждан]", — подчеркнула Сукачёва.
Кроме того, некоторые швейцарские банки прекратили обслуживание российских граждан, не внесённых в санкционные списки, добавила дипломат. По её словам, сотрудники "массово проверяют основания для открытия счетов <...> не подпадающих под санкции ЕС российских клиентов". Сукачёва также напомнила, что в марте 2022 года крупнейшие кабельные каналы Швейцарии запретили вещание телеканалов RT и Sputnik, нарушая тем самым право на свободу мнений и их свободного выражения.
В связи со всеми перечисленными пунктами Москва призывает Берн усилить защиту от всех форм дискриминации, принять всеобъемлющий федеральный антидискриминационный закон и национальный план действий по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью. Также Россия просит Швейцарию внести изменения в законы, которые необоснованно ограничивают право на свободу выражения мнений, и обеспечить свободный доступ к распространению информации.
Ранее Лайф писал, что посол РФ в Таллине Владимир Липаев счёл бессмысленными отношения с Эстонией из-за "пещерной русофобии". Он подчеркнул, что местная дипломатия "абсолютно недоговороспособна, а также невосприимчива к логическим аргументам".
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