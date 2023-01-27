Умерла Елизавета II из фильма "Королева"

Британская актриса Сильвия Симс скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление детей артистки.

Симс родилась в Лондоне в 1934 году. Широкую популярность она приобрела благодаря роли матери королевы Великобритании Елизаветы II Елизаветы Боуз-Лайон в фильме "Королева" (2005). А первая слава к актрисе пришла в 1957 году после выхода фильма "Женщина в халате". За роль в этой картине она была номинирована на премию БАФТА в категории "Лучшая британская актриса".

Также Симс запомнилась зрителям по драме "Трудный путь в Александрию" и триллеру "Жертва". Кроме того, она активно снималась в телевизионных сериалах, в том числе сыграла экс-премьера Британии Маргарет Тэтчер в многосерийном фильме "Тэтчер. Последние дни".