"Смещение челюсти, кисты и слёзы": Чеботина раскрыла правду о винирах за 2,5 млн после нападок звёздного стоматолога

Российская певица Люся Чеботина рассказала подписчикам о том, как звёздный стоматолог Луиза Автандилян испортила ей все зубы, после чего у неё появились серьёзные проблемы со здоровьем. Всё началось с откровенного интервью врача, в котором она обвинила исполнительницу хита "Солнце Монако" в том, что та пропала сразу же после визита и не оплатила 2,5 миллиона рублей.

"Сеансы, в ходе которых мы поставили ей виниры на сумму около 2,5 миллиона рублей, длились по четыре часа. Но работа не была закончена: нужно было доделать всю жевательную зону зубов, которую она постоянно откладывала. С момента, когда Люся должна была выложить оговорённую рекламу, она начала меня избегать: то "заболела", то куда-то "улетела", — заявила врач в интервью Super.

По словам Автандилян, певица должна была выложить рекламу её клиники или же оплатить работу, но ничего из этого сделано не было. Доктор утверждает, что Чеботина показалась ей взбалмошной девушкой, которая "кляузничала" на неё.

Сама исполнительница после интервью стоматолога решила прервать молчание и поделилась своей версией произошедшего, сопроводив пост снимками до и после. Она указала, что на фото слева — работа звёздного стоматолога Луизы, а справа — специалиста из Дубая, у которого цена оказалось гораздо ниже, чем у Автандилян. Но, как выяснилось, дело тут далеко не в стоимости виниров.

"Помимо некрасивых виниров большого размера и ужасного унитазного цвета, который я, кстати, не выбирала, я получила себе: воспаление десны, гипертонус мышц лица, смещение челюстного сустава, кисты под железными коронками (которые, как оказалось, лечатся, а не как, по её словам, только под удаление), а теперь ещё и клевету в свой адрес", — написала Чеботина в соцсети.

Артистка призналась, что на протяжении трёх лет переживала, плакала и подпиливала установленные виниры, так как у неё просто не закрывался рот. К тому же певица занималась поисками врача, который смог бы "этот позор исправить". По словам исполнительницы, все они в один голос твердили, что работа была выполнена плохо.

После вышедшего интервью Автандилян певица пребывает в недоумении, ведь стоматолог, по её словам, прекрасно знает причину, по которой она не стала делать ей рекламу. Чеботина объяснила, что в её случае это уже была бы антиреклама. Стоит заметить, что исполнительница просила звёздного доктора переделать эту работу, но в ответ слышала лишь то, что она якобы придирается. К счастью, спустя три долгих года слёз и боли исполнительница нашла врача, который сделал ей очаровательную улыбку.

"Хотела рекламу? Пожалуйста! Ну что? Кто хочет виниры от Луизы?" — резюмировала певица.