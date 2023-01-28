Инструктор ВСУ раскрыл сложности вождения танка Leopard и сравнил его с Porsche

Украинским военным будет не так просто сменить привычную боевую технику на современные немецкие танки Leopard. Как рассказал инструктор ВСУ, это как водить машину 50-х годов и сесть за руль спортивного авто Porsche. Об этом пишет Financial Times.

По его словам, западная техника сложнее советской, поэтому украинским бойцам придётся приложить много усилий, чтобы переквалифицироваться. Так, например, в феврале их тренировки резко усложнятся из-за обучения по использованию нового вооружения. Всего же, чтобы научиться управлять немецкими танками, военным потребуется не менее пяти недель.