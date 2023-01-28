"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 января, 12:27

Инструктор ВСУ раскрыл сложности вождения танка Leopard и сравнил его с Porsche

Украинским военным будет не так просто сменить привычную боевую технику на современные немецкие танки Leopard. Как рассказал инструктор ВСУ, это как водить машину 50-х годов и сесть за руль спортивного авто Porsche. Об этом пишет Financial Times.

По его словам, западная техника сложнее советской, поэтому украинским бойцам придётся приложить много усилий, чтобы переквалифицироваться. Так, например, в феврале их тренировки резко усложнятся из-за обучения по использованию нового вооружения. Всего же, чтобы научиться управлять немецкими танками, военным потребуется не менее пяти недель.

Однако в этом нет ничего страшного, ведь в Киеве вполне "располагают временем" — по некоторым данным, поставки "леопардов" могут затянуться на месяцы. Многие эксперты уверены, что танки, на которые так рассчитывают на Украине, на самом деле никак не повлияют на ситуацию на фронте.

Полковник в отставке назвал общее слабое место танков Leopard, Challenger и Abrams

Полковник в отставке назвал общее слабое место танков Leopard, Challenger и Abrams

Как уже писал Лайф, страны Запада объявили, что готовы выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такой исход поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.

Обложка ©

ТАСС / David Smith / The Canadian Press / ZUMA

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров