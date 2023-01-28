Инструктор ВСУ раскрыл сложности вождения танка Leopard и сравнил его с Porsche
Украинским военным будет не так просто сменить привычную боевую технику на современные немецкие танки Leopard. Как рассказал инструктор ВСУ, это как водить машину 50-х годов и сесть за руль спортивного авто Porsche. Об этом пишет Financial Times.
По его словам, западная техника сложнее советской, поэтому украинским бойцам придётся приложить много усилий, чтобы переквалифицироваться. Так, например, в феврале их тренировки резко усложнятся из-за обучения по использованию нового вооружения. Всего же, чтобы научиться управлять немецкими танками, военным потребуется не менее пяти недель.
Однако в этом нет ничего страшного, ведь в Киеве вполне "располагают временем" — по некоторым данным, поставки "леопардов" могут затянуться на месяцы. Многие эксперты уверены, что танки, на которые так рассчитывают на Украине, на самом деле никак не повлияют на ситуацию на фронте.
Как уже писал Лайф, страны Запада объявили, что готовы выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такой исход поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.
ТАСС / David Smith / The Canadian Press / ZUMA