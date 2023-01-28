Полковник в отставке назвал общее слабое место танков Leopard, Challenger и Abrams

Все зарубежные танки, которые западные партнёры вознамерились передать Киеву, объединяет общее слабое место — хлипкая броня в задней части корпуса машины. Как рассказал URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко, речь идёт о немецких машинах Leopard, британских Challenger и американских Abrams.

"Корма слабая практически у всех. Это их объединяет. Если ты начинаешь проектировать машину, то где-то нужно выбрать центр масс. Если она будет клевать носом — плохо, если она будет садиться на хвост — тоже плохо, значит, компоновку надо как-то балансировать", — объяснил Тимошенко и добавил, что бронёй прикрывается боевой отсек, где сидит экипаж.