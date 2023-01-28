Полковник в отставке назвал общее слабое место танков Leopard, Challenger и Abrams
Военный эксперт Тимошенко: Танки Leopard, Challenger, Abrams объединяет слабая броня кормы
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Все зарубежные танки, которые западные партнёры вознамерились передать Киеву, объединяет общее слабое место — хлипкая броня в задней части корпуса машины. Как рассказал URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко, речь идёт о немецких машинах Leopard, британских Challenger и американских Abrams.
"Корма слабая практически у всех. Это их объединяет. Если ты начинаешь проектировать машину, то где-то нужно выбрать центр масс. Если она будет клевать носом — плохо, если она будет садиться на хвост — тоже плохо, значит, компоновку надо как-то балансировать", — объяснил Тимошенко и добавил, что бронёй прикрывается боевой отсек, где сидит экипаж.
К тому же многие эксперты считают, что броня немецких танков Leopard может быть пробита оружием, которое устанавливается на боевые машины пехоты. Речь идёт о 37-мм пушках, добавил Тимошенко.
Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Белый дом уже предупредил, что ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если обещанные США танки Abrams прибудут в Незалежную только к августу, будет слишком поздно.