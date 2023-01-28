Священник объяснил смысл нового клипа Shaman, где ему отрезают дреды

Священник Николай Бабкин оценил новый клип популярного российского певца Shaman на песню "Исповедь", где артист меняет образ и прощается с дредами. Он отметил, что ролик красиво снят, сыгравший в нём батюшка довольно колоритный, а всё остальное — уже дело вкуса.

"Шаман "принял" монашеский постриг. Творческий псевдоним кого-то напрягает. Надо было ему назваться отроком благочестивым или иноком — так бы устроило? К чему я. Нормальность сегодня — это очень расплывчатое понятие в обществе утраченных смыслов", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Священник заметил, что одних такие ролики раздражают, а у других они "откликаются" — люди видят в них смыслы, которые, к слову, у каждого свои. При этом он добавил, что клип про раскаяние, а не про таинство исповеди. По его словам, кто хоть раз исповедовался, знает, что в конце процесса не стригут.

"Про смыслы. Можно орать в небеса "дай мне", но не приносить покаяния в грехах и игнорировать Бога в своей жизни. Знать про Бога и не доверять Ему, требовать, а не просить — дай, и всё", — добавил Бабкин.