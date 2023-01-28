Священник объяснил смысл нового клипа Shaman, где ему отрезают дреды
Священник Бабкин объяснил смысл клипа Shaman на песню "Исповедь"
Священник Николай Бабкин оценил новый клип популярного российского певца Shaman на песню "Исповедь", где артист меняет образ и прощается с дредами. Он отметил, что ролик красиво снят, сыгравший в нём батюшка довольно колоритный, а всё остальное — уже дело вкуса.
"Шаман "принял" монашеский постриг. Творческий псевдоним кого-то напрягает. Надо было ему назваться отроком благочестивым или иноком — так бы устроило? К чему я. Нормальность сегодня — это очень расплывчатое понятие в обществе утраченных смыслов", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Священник заметил, что одних такие ролики раздражают, а у других они "откликаются" — люди видят в них смыслы, которые, к слову, у каждого свои. При этом он добавил, что клип про раскаяние, а не про таинство исповеди. По его словам, кто хоть раз исповедовался, знает, что в конце процесса не стригут.
"Про смыслы. Можно орать в небеса "дай мне", но не приносить покаяния в грехах и игнорировать Бога в своей жизни. Знать про Бога и не доверять Ему, требовать, а не просить — дай, и всё", — добавил Бабкин.
Как уже писал Лайф, российский артист и любимец миллионов Shaman в своём новом клипе на песню "Исповедь" кардинально поменял имидж, чем не на шутку удивил поклонников. Прямо в ролике он распрощался с дредами, которые долгое время были его отличительной особенностью. По словам певца, причиной смены имиджа стало желание перемен.
YouTube / SHAMAN