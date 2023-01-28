Живущий в Москве француз Феррари назвал стабильной ситуацию в российской экономике

Живущий в Москве француз Феррари оценил последствия введённых западных санкций для российской экономики. По его словам, ситуация остаётся стабильной. Мнение он высказал в подкасте на портале Lesfrancais.press.

Миссия Феррари заключается в том, чтобы поддерживать и консультировать живущих в России соотечественников, которые, к слову, даже не стали уезжать из-за введённых ограничений. Он заметил, что инфляция остаётся под контролем, уравновешиваемая курсом рубля, а на смену зарубежным брендам пришли другие. Кроме того, по его словам, оставшиеся в стране французские компании нашли параллельные каналы поставок.

Вместе с тем француз всё же добавил, что ему приходится сталкиваться с некоторыми сложностями. Среди них, например, транспортные ограничения, из-за которых ряд полётов возможен только через третьи страны. При этом он признался, что единицы всё же возвращаются обратно во Францию, однако там для них ситуация оказывается гораздо хуже. Переезд становится болезненным, поскольку люди лишаются работы, жилья и не получают поддержки.