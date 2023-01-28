Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open
Корнеева обыграла Андрееву в финале юниорского Australian Open
15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева. © Обложка Twitter / Australian Open
15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
По итогам матча, который состоялся сегодня в Мельбурне, спортсменка обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Напряжённая борьба на корте продолжалась 3 часа 18 минут.
Ранее Лайф писал, что среди мужчин в финале Australian Open за звание первой ракетки мира поборются сербский теннисист Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Первому удалось обыграть американца Томми Пола, а второму — россиянина Карена Хачанова. Финал пройдёт 29 января.