Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open

По итогам матча, который состоялся сегодня в Мельбурне, спортсменка обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Напряжённая борьба на корте продолжалась 3 часа 18 минут.