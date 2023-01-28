"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 января, 05:26

Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Australian Open

Корнеева обыграла Андрееву в финале юниорского Australian Open

<p>15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева. © Обложка Twitter / <a href="https://twitter.com/AustralianOpen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Australian Open</a></p>

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева. © Обложка Twitter / Australian Open

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

По итогам матча, который состоялся сегодня в Мельбурне, спортсменка обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. Напряжённая борьба на корте продолжалась 3 часа 18 минут.

Белоруска Соболенко станет соперницей уроженки Москвы в финале Australian Open

Белоруска Соболенко станет соперницей уроженки Москвы в финале Australian Open

Ранее Лайф писал, что среди мужчин в финале Australian Open за звание первой ракетки мира поборются сербский теннисист Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Первому удалось обыграть американца Томми Пола, а второму — россиянина Карена Хачанова. Финал пройдёт 29 января.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров