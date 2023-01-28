В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам
Замглавы МИД Сыромолотов заявил о готовности России к массированным кибератакам
Россия продолжает оставаться готовой к массированным кибератакам из-за рубежа. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов", — заявил Сыромолотов в интервью ТАСС.
Дипломат отметил, что власти страны распорядились предпринять определённые меры защиты, которые постоянно совершенствуются. По его словам, в России очень внимательно относятся к вопросу укрепления информационной безопасности. Кроме того, недавно было установлено, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине, добавил Сыромолотов.
А ранее российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.
VK / МИД России