В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам

Дипломат отметил, что власти страны распорядились предпринять определённые меры защиты, которые постоянно совершенствуются. По его словам, в России очень внимательно относятся к вопросу укрепления информационной безопасности. Кроме того, недавно было установлено, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине, добавил Сыромолотов.