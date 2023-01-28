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28 января, 04:57

В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам

Замглавы МИД Сыромолотов заявил о готовности России к массированным кибератакам

Россия продолжает оставаться готовой к массированным кибератакам из-за рубежа. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов", заявил Сыромолотов в интервью ТАСС.

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Дипломат отметил, что власти страны распорядились предпринять определённые меры защиты, которые постоянно совершенствуются. По его словам, в России очень внимательно относятся к вопросу укрепления информационной безопасности. Кроме того, недавно было установлено, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине, добавил Сыромолотов.

А ранее российские хакеры RaHDit раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них оказался директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин.

Обложка ©

VK / МИД России

Юлия Коновалова

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