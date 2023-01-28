NBC: ФБР изъяло записные книжки Байдена после обыска в его частном доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло записные книжки президента США Джо Байдена после проведения обыска в частном доме американского лидера. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомлённый источник.

"Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме), включая подробности его дипломатических контактов... и, возможно, содержат отсылки к секретной информации", — сказано в записи.