NBC: ФБР изъяло записные книжки Байдена после обыска в его частном доме
Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло записные книжки президента США Джо Байдена после проведения обыска в частном доме американского лидера. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомлённый источник.
"Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме), включая подробности его дипломатических контактов... и, возможно, содержат отсылки к секретной информации", — сказано в записи.
Как указал собеседник телеканала, записи от руки могут считаться засекреченными данными из-за их конфиденциального содержания. По его словам, Байден хранил "огромное" число записных книжек, однако их точное количество ему неизвестно.
Лайф напоминает, что первая порция секретных документов времён вице-президентства Байдена была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне. Сам он удивился, узнав об этой находке. Затем новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Позже выяснилось, что в жилище Байдена нашли ещё одну партию секретных документов. Спустя примерно неделю стало известно, что Минюст США нашёл ещё шесть секретных документов при обыске в доме Байдена.
Flickr / The White House