Лето посреди зимы: Названы страны, где можно погреться под солнцем даже в феврале

Экзотические страны идеально подходят для зимнего путешествия, ведь там можно получить по-настоящему летнее тепло и солнце. Лайф вместе с "Яндекс.Путешествиями" составил подборку небанальных направлений, где можно погреться в феврале.

Одним из таких мест может стать Танзания. Эта африканская страна привлекает туристов богатой и живописной природой. Билет на самолёт по маршруту Москва — Дар-эс-Салам — Москва обойдётся в сумму от 57 111 рублей. Из Дар-эс-Салама на пароме можно заехать в Занзибар, дорога займёт чуть меньше двух часов. Главными местными достопримечательностями станут высочайший стратовулкан Килиманджаро, тропический парк с вулканическим кратером "Консервация Нгоронгоро" и пещеры Мангапвани в Занзибаре.

Ещё одним направлением для поездки могут стать Филиппины — крупное островное государство, объединяющее более семи тысяч островов. Каждый из них можно назвать райским благодаря живописной природе, красивым пляжам и бирюзовой воде. Помимо классического пляжного отдыха на Филиппинах доступны водные виды спорта и поездки на необитаемые острова. Перелёт Москва — Манила — Москва стоит от 53 708 рублей. Из исторических мест — район Интрамурос в Маниле и город Виган. Из природных — остров Палаван с чистейшими пляжами и тропическим лесом, уникальные природные Шоколадные холмы, стратовулкан Майон, а также знаменитые рисовые террасы в Филиппинских Кордильерах.

Для зимнего отдыха подойдёт Вьетнам, который известен красивыми пляжами и хорошим сервисом при невысоких ценах. Здесь понравится любителям погружений — дайвинг в этой стране один из самых красочных и бюджетных в мире. Те, кому по душе экскурсионный отдых, оценят богатство и сохранность исторических памятников. Стоимость самолёта Москва — Ханой — Москва начинается от 77 541 рубля. Достопримечательности Вьетнама достаточно разнообразные. Самая известная из них — бухта Халонг с доломитовыми островками. Также стоит посетить многовековые храмовые башни По Нагар, остров обезьян Хон Лао, крупнейший во Вьетнаме современный город Хошимин и комплекс подземных ходов военных времён туннели Ку Чи.

Марокко находится на стыке Средиземного моря и Атлантического океана. Помимо ярко-синей архитектуры здесь есть водопады, мандариновые деревья и вечные снега на вершинах гор. Также туристов привлекают пляжи Агадира, известный город Касабланка, шумные рынки Марракеша, красивейшие мечети Рабата и, конечно же, бескрайние просторы пустыни Сахара. Цены на авиабилеты Москва — Касабланка — Москва стартуют от 48 679 рублей.

Путешественников может привлечь Тунис, расположенный на северо-западе Африки, на берегу Средиземного моря. Это страна вечного лета с очень комфортным климатом, разнообразными ландшафтами и уникальной природой. Перелёт Москва — Тунис — Москва стоит от 49 005 рублей. Большинство достопримечательностей — это архитектурные памятники, среди которых древнейший город-государство Карфаген, Колизей в Эль-Джеме III века, крепость Гази Мустафы IX века, знаменитая пустыня Сахара, форт Хаммамета и смотровая площадка, а также главное религиозное сооружение Туниса — большая мечеть Суса.

Шри-Ланка — большое окружённое океаном зелёное островное государство, расположенное неподалёку от Индии. Сюда едут за сёрфингом, экзотическими фруктами и морепродуктами. Стоимость самолёта Москва — Коломбо — Москва начинается от 63 030 рублей. Здесь стоит посмотреть знаменитое скальное плато Сигирия, гору Пик Адама высотой 2243 метра, национальный парк Яла, а также город над живописным озером Канди. Кроме того, стоит посетить слоновий питомник Pinnawala Elephant Orphanage.

Название города-государства Сингапур с санскрита можно дословно перевести как "Львиный город". В стране мирно уживаются десять религий, среди которых — буддизм, ислам, христианство, даосизм, конфуцианство и даже анимизм (вера в одушевлённость природы), а также четыре государственных языка. Цены на авиабилеты Москва — Сингапур — Москва стартуют от 58 128 рублей. В этой стране стоит обязательно посетить остров Сентоза, на котором находятся парк развлечений Universal Studios Singapore, океанариум, казино, парк аттракционов и роскошные пляжи, а также самое колоритное место Сингапура — набережную Клар Ки, колесо обозрения, шедевр архитектуры театр Эспланада и старейший индуистский храм Шри Мариамман.