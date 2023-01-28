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28 января, 03:52

Американский генерал призвал подчинённых готовиться к скорой войне с Китаем

Генерал ВВС США Минихан предположил, что США будут воевать с Китаем в 2025 году

Генерал Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Майк Минихан разослал подчинённым служебную записку, в которой предположил, что США через два года будут воевать с Китаем. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на соответствующий документ.

По мнению американского генерала, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.

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"Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", — приводит канал слова из служебной записки Минихана.

Записка адресована всем командующим боевыми частями ВВС. В ней Минихан также приказывает подчинённым к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Кроме того, генерал призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения. Представитель аэромобильного командования подтвердил подлинность служебной записки.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об изменениях в отношениях с Китаем. Политик считает, что накал между странами немного снизился.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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