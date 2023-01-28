Вечернее платье принцессы Дианы продали на аукционе за рекордные 604,8 тысячи долларов
Вечернее платье принцессы Дианы. Обложка © Sotheby's
Вечернее платье принцессы Дианы фиолетового цвета из шёлкового бархата продали на аукционе Sotheby's за рекордные 604,8 тысячи долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Первоначальная цена платья составляла 120 тысяч долларов. Британская принцесса особо любила его в начале 1990-х. Именно в нём Диана запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосессии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.
Бархатное бальное платье было создано модельером Виктором Эдельштейном в 1989 году. Впервые оно было продано на аукционе Christie's в 1997 году, за месяц до гибели принцессы Дианы, и в этот раз выставлялось на торги из частной коллекции.
Ранее Лайф писал, что автомобиль принцессы Дианы продали на торгах за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Принцесса водила Ford Escort RS Turbo Series 1 целых три года — с 1985-го по 1988-й. Изначально модель была в белом цвете, однако было принято решение перекрасить авто в чёрный. Всего Диана проехала на нём более десяти тысяч километров.