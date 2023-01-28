СМИ раскрыли условие, при котором Лондон передаст Киеву истребители

Власти Великобритании могут передать Украине боевые самолёты, но лишь после вывода российских войск с территории Незалежной. Об этом сообщает издание Telegraph.

По данным британской газеты, один из высокопоставленных источников в ВВС Соединённого Королевства не исключил, что Киеву передадут самолёты, однако отметил, что это не является для Лондона приоритетом. Как указал собеседник издания, подобные поставки могут произойти, если российские войска покинут территорию Украины и у киевских властей возникнет "необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты".