СМИ раскрыли условие, при котором Лондон передаст Киеву истребители
Telegraph: Британия может передать Украине самолёты после вывода российских войск
Власти Великобритании могут передать Украине боевые самолёты, но лишь после вывода российских войск с территории Незалежной. Об этом сообщает издание Telegraph.
По данным британской газеты, один из высокопоставленных источников в ВВС Соединённого Королевства не исключил, что Киеву передадут самолёты, однако отметил, что это не является для Лондона приоритетом. Как указал собеседник издания, подобные поставки могут произойти, если российские войска покинут территорию Украины и у киевских властей возникнет "необходимость проводить операции по патрулированию воздушного пространства в целях его защиты".
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил поставку Украине истребителей фразой "не может быть и речи". А французский политик Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского "совершенно сумасшедшим" из-за вероятной просьбы к Парижу передать Киеву боевые самолёты.
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