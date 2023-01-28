В одном из старейших вузов Украины запретили говорить на русском языке

Руководство Киево-Могилянской академии, основанной в 1615 году, запретило употребление русского языка в стенах расположенного в Киеве учреждения. Об этом рассказал член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" употреблять русский язык запрещено", — написал он на своей странице в соцсети.

Как уточнил Зубко, запрет касается не преподавания на русском языке, которое, по его словам, не ведётся уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка, утверждённых в ходе очередной сессии академической конференции университета, добавил он.