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28 января, 02:20

В одном из старейших вузов Украины запретили говорить на русском языке

В Киево-Могилянской академии официально запретили разговаривать на русском языке

Руководство Киево-Могилянской академии, основанной в 1615 году, запретило употребление русского языка в стенах расположенного в Киеве учреждения. Об этом рассказал член наблюдательного совета вуза, бывший вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

"В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" употреблять русский язык запрещено", — написал он на своей странице в соцсети.

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Как уточнил Зубко, запрет касается не преподавания на русском языке, которое, по его словам, не ведётся уже очень давно, а личного общения студентов, преподавателей и административного персонала вуза. Норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка, утверждённых в ходе очередной сессии академической конференции университета, добавил он.

Ранее Лайф писал, что украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта предложили журналистам пообщаться на русском языке после выступления на чемпионате Европы. Спортсмены являются уроженцами Киева.

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Wikipedia / Mykola Vasylechko

Иван Косицын

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