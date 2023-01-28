Нетаньяху заявил о принятии немедленных решений после теракта в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о принятии ряда немедленных решений после произошедшего теракта в синагоге Иерусалима. Как сообщает газета Times of Israel, политик сделал эти заявления после посещения места трагедии.

"Мы приняли решение относительно нескольких немедленных мер, которые начнутся сегодня ночью", — приводит издание слова Нетаньяху.

О каких именно мерах идёт речь, израильский премьер не уточнил, но призвал граждан не устраивать самосуд. В свою очередь газета Jerusalem Post сообщила, что армия обороны Израиля задержала родителей исполнителя теракта в Иерусалиме. После случившегося движение ХАМАС заявило, что событие стало "реакцией" на недавний израильский рейд в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло десять палестинцев.