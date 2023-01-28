Горнолыжным курортам в Альпах грозит закрытие из-за неожиданного фактора

Горнолыжные курорты в Альпах могут в скором времени закрыться из-за отсутствия снега, пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, на курорте Alpe du Grand Serre, находящемся в коммуне Ла-Морт во Франции, погода нынешней зимой очень тёплая, поэтому невозможно было использовать даже искусственный снег. Кроме того, впервые в зимний период на лыжном курорте работали летние велосипедные маршруты. В результате подобного форс-мажора владельцы курорта приняли решение его закрыть.

"Недостаточно поддерживать работу станции. Мы не можем продолжать в том же духе", — пояснил директор Alpe du Grand Serre Эрик Новак.

По данным газеты, курорт уже много лет испытывает финансовые трудности и сильно зависит от наличия снега, которого в последние годы слишком мало. Кроме того, растёт зависимость от дорогостоящей техники. Для решения проблемы на Alpe du Grand Serre планируют реконструкцию: лыжную базу перенесут выше, создадут искусственное озеро для производства снега, будут увеличивать количество вело- и пешеходных маршрутов для работы круглый год.

По словам местных жителей, раньше в этой местности выпадало много снега, однако сейчас "нормально то, что снега нет". Согласно данным французских метеорологов, сейчас лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Немецкие исследователи установили, что с 1990-х в Швейцарии закрылось 40% горнолыжных подъёмников, во Франции за 20 лет — 10%.