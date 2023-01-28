Врач раскрыл сроки иммунитета после гриппа

Переболевший гриппом человек будет иметь иммунитет от полугода до полутора лет, однако эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент. Об этом рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Перекрёстный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2", — отметил Крючков в разговоре с Ura.ru.

Кроме того, иммунолог напомнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. Он уточнил, что в России "в один сезон гуляют одни штаммы, во второй сезон — другие".