Врач раскрыл сроки иммунитета после гриппа
Иммунолог Крючков заявил, что иммунитет против гриппа эффективен не более года
Переболевший гриппом человек будет иметь иммунитет от полугода до полутора лет, однако эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент. Об этом рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
"Перекрёстный иммунитет после гриппа есть, но не настолько мощный. Например, если человек в этом сезоне переболел H1N1, то он вполне может заразиться гораздо раньше H3N2", — отметил Крючков в разговоре с Ura.ru.
Кроме того, иммунолог напомнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. Он уточнил, что в России "в один сезон гуляют одни штаммы, во второй сезон — другие".
"На второй сезон уже такого иммунитета не хватает. Даже несмотря на то, что у некоторых людей иммунитет к тому, чем он переболел, сохраняется до полутора лет, это не означает, что они не могут заболеть гриппом в следующий сезон. Реальный эффективный иммунитет действует меньше года", — подчеркнул врач.
Ранее Лайф писал, что Роспотребнадзор выявил рост в Москве заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от трёх до шести и от семи до четырнадцати лет. Специалисты связывают тенденцию с окончанием новогодних каникул и возвращением малышей и школьников в коллективы.
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