Трамп пообещал создать непроницаемый купол для защиты США

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что если он одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то создаст систему противоракетной обороны (ПРО). По его словам, при действующем главе государства Джо Байдене мир стал более опасным.

Трамп отметил, что возможная третья мировая война станет "невиданной катастрофой", из-за которой первые две будут смотреться "очень незначительными боями". Наиболее опасными в таком противостоянии станут ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, которые могут "стереть целые города и страны" за несколько минут.

"Я построю щит для защиты Америки от ракетных атак. У нас будет мир через силу. Он у нас был, и у нас не было войн. Во времена администрации Трампа у нас не было войн — помните об этом", — заявил политик в видеообращении.

По мнению Трампа, у США должен быть непроницаемый купол для защиты всего народа. В качестве примера он привёл систему ПРО "Железный купол", которой обладает Израиль.