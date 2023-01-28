Во Франции Зеленского назвали сумасшедшим

Глава партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Французский политик назвал украинского лидера "совершенно сумасшедшим" из-за вероятной просьбы к Парижу передать Киеву боевые самолёты.

"Зеленский теперь хочет наши истребители Mirage 2000. Он совершенно сумасшедший! Зеленский, Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!" — написал политик на странице в "Твиттере", комментируя появившееся сообщение обозревателя канала BFMTV Патрика Соуса о планах Украины запросить боевые самолёты.