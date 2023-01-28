Во Франции Зеленского назвали сумасшедшим
Политик из Франции Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за желания получить самолёты
Глава партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Французский политик назвал украинского лидера "совершенно сумасшедшим" из-за вероятной просьбы к Парижу передать Киеву боевые самолёты.
"Зеленский теперь хочет наши истребители Mirage 2000. Он совершенно сумасшедший! Зеленский, Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!" — написал политик на странице в "Твиттере", комментируя появившееся сообщение обозревателя канала BFMTV Патрика Соуса о планах Украины запросить боевые самолёты.
Ранее Филиппо раскритиковал очередную просьбу Зеленского, обращённую к Парижу, о предоставлении Киеву танков Leclerc и назвал её "позорным маскарадом". Он также уже называл украинского президента безумцем из-за его призыва дать Киеву самолёты.
t.me / V_Zelenskiy_official