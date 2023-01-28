Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке "Синдика" в Подмосковье
Обстановка на месте пожара на рынке "Синдика". Обложка © ГУ МЧС по Московской области
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с лакокрасочными материалами на рынке "Синдика" в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"В 02:20 объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в ведомстве.
К тушению привлекалось 112 человек и 37 единиц техники, в том числе 60 спасателей и 19 единиц техники от МЧС.
Напомним, мощный пожар на территории рынка "Синдика", расположенного на 65-м километре МКАД, произошёл в ночь на 28 января. Площадь возгорания составляла 2100 квадратов. В ходе борьбы пожарным удалось не допустить перехода огня на соседнее здание.