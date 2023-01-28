Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке "Синдика" в Подмосковье

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с лакокрасочными материалами на рынке "Синдика" в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 02:20 объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в ведомстве.

К тушению привлекалось 112 человек и 37 единиц техники, в том числе 60 спасателей и 19 единиц техники от МЧС.