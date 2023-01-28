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27 января, 23:34

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке "Синдика" в Подмосковье

<p>Обстановка на месте пожара на рынке "Синдика". Обложка © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4938424#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Московской области</a></p>

Обстановка на месте пожара на рынке "Синдика". Обложка © ГУ МЧС по Московской области

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе с лакокрасочными материалами на рынке "Синдика" в Подмосковье. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В 02:20 объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в ведомстве.

На тушение пожара на подмосковном заводе понадобилось более 11 часов

На тушение пожара на подмосковном заводе понадобилось более 11 часов

К тушению привлекалось 112 человек и 37 единиц техники, в том числе 60 спасателей и 19 единиц техники от МЧС.

Напомним, мощный пожар на территории рынка "Синдика", расположенного на 65-м километре МКАД, произошёл в ночь на 28 января. Площадь возгорания составляла 2100 квадратов. В ходе борьбы пожарным удалось не допустить перехода огня на соседнее здание.

Артур Лапсаков

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