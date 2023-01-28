Лакокрасочный склад загорелся на территории рынка "Синдика" в Подмосковье

Мощный пожар произошёл на территории рынка "Синдика" в Московской области. По данным Лайфа, горит склад, на котором хранятся лаки и краски. Площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров.

Горящий склад на территории рынка "Синдика" в Подмосковье. Видео © LIFE

Пожарные предполагают, что огонь может перекинуться на соседнее строение. Тушение пожара идёт в эти минуты. Информация о пострадавших не поступала.