Сериал The Last of Us продлили на второй сезон ещё до окончания первого

Постапокалиптический сериал The Last of Us ("Одни из нас"), снятый по одноимённой игре, продлён на второй сезон. Об этом сообщает HBO Max.

К этому моменту в эфир вышли только две серии первого сезона. Релиз третьего эпизода, в котором появятся герои Ника Оффермана и Мюррея Бартлетта (Билл и Фрэнк), запланирован на 29 января. Финал сезона состоится 12 марта.

Ранее Лайф писал, что видеоигра The Last of Us Part I будет доступна не только на компьютерах, но и на портативной консоли Steam Deck. Для PC её можно будет приобрести с 3 марта 2023 года, то есть через полгода после релиза на PlayStation 5.