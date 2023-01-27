Сериал The Last of Us продлили на второй сезон ещё до окончания первого
Сериал The Last of Us от HBO официально продлён на второй сезон
Постапокалиптический сериал The Last of Us ("Одни из нас"), снятый по одноимённой игре, продлён на второй сезон. Об этом сообщает HBO Max.
"Путешествие продолжается", — сказано в записи стриминг-сервиса в "Твиттере".
К этому моменту в эфир вышли только две серии первого сезона. Релиз третьего эпизода, в котором появятся герои Ника Оффермана и Мюррея Бартлетта (Билл и Фрэнк), запланирован на 29 января. Финал сезона состоится 12 марта.
Ранее Лайф писал, что видеоигра The Last of Us Part I будет доступна не только на компьютерах, но и на портативной консоли Steam Deck. Для PC её можно будет приобрести с 3 марта 2023 года, то есть через полгода после релиза на PlayStation 5.
Twitter / HBO Max