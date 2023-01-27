В ДНР пообещали пустить уничтоженные западные танки на арматуру
Советник Пушилина Гагин: Западные танки пойдут на арматуру для восстановления ДНР
Танки, переданные Украине западными странами, после их уничтожения будут пущены на арматуру для восстановления Донецкой Народной Республики. Об этом заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Мы поражаем любую бронетехнику в поле, небе и на воде. И для её уничтожения нам понадобится не так уж много времени. Как только их бронетехника появится у нас, она сразу будет подлежать истреблению. В итоге все эти танки <…> пойдут на арматуру на стройках для восстановления республики, в том числе Мариуполя", — рассказал он в беседе с ТАСС.
По словам Гагина, с начала российской спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили тысячи единиц военной техники противника как советского производства, так и иностранных образцов. Также эксперт добавил, что командиры подразделений и бойцы готовы не только технически, но и теоретически.
"Наш предприимчивый личный состав уже вовсю готовится встречать эти самые танки. Уже есть немало схем, технической документации, которая позволяет понять уязвимые места этого вооружения. Эти схемы передаются из рук в руки, из подразделения в подразделение по инициативе самих командиров и бойцов", — подчеркнул Гагин.
Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Белый дом уже предупредил, что ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если обещанные США танки Abrams прибудут в Незалежную только к августу, будет слишком поздно.
Army.mil / Sgt. Paula Taylor