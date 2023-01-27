В ДНР пообещали пустить уничтоженные западные танки на арматуру

Танки, переданные Украине западными странами, после их уничтожения будут пущены на арматуру для восстановления Донецкой Народной Республики. Об этом заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Мы поражаем любую бронетехнику в поле, небе и на воде. И для её уничтожения нам понадобится не так уж много времени. Как только их бронетехника появится у нас, она сразу будет подлежать истреблению. В итоге все эти танки <…> пойдут на арматуру на стройках для восстановления республики, в том числе Мариуполя", — рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам Гагина, с начала российской спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили тысячи единиц военной техники противника как советского производства, так и иностранных образцов. Также эксперт добавил, что командиры подразделений и бойцы готовы не только технически, но и теоретически.