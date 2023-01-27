Минюст внёс две организации в реестр иностранных агентов

Минюст России расширил список иностранных агентов, внеся в него ООО "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия" и Фонд развития цифровых прав", — заявили в Минюсте, уточнив, что они были учреждены лицами, ранее включёнными в соответствующий реестр.

Также Минюст внёс в реестр иноагентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*, журналиста Фиделя Агумава*, правозащитника Рафиса Кашапова*, акционистку Дарью Серенко* и официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыкова*.