"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 19:37

Минюст внёс две организации в реестр иностранных агентов

Минюст внёс в реестр иноагентов ООО "Философия ненасилия" и Фонд развития цифровых прав

Минюст России расширил список иностранных агентов, внеся в него ООО "Философия ненасилия"* и Фонд развития цифровых прав*. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены общество с ограниченной ответственностью "Философия ненасилия" и Фонд развития цифровых прав", заявили в Минюсте, уточнив, что они были учреждены лицами, ранее включёнными в соответствующий реестр.

Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Также Минюст внёс в реестр иноагентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*, журналиста Фиделя Агумава*, правозащитника Рафиса Кашапова*, акционистку Дарью Серенко* и официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыкова*.

* Признаны иностранными агентами.

Обложка ©

to50.minjust.gov.ru

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров