Ситуация на Украине выходит из-под контроля президента страны Владимира Зеленского из-за растущего недовольства западных лидеров, которые планируют начать проверку в отношении окружения главы государства. Об этом сообщил экс-советник второго президента Незалежной (Леонида Кучмы) Олег Соскин.

"Ситуация практически выходит из-под контроля. Создана специальная группа в Соединённых Штатах Министерством обороны совместно с Госдепом, куда входят в том числе и следователи по уголовным делам. Они будут расследовать передачу всех денег, техники и прочих материалов из США на Украину", — рассказал эксперт на ютуб-канале.

Он также напомнил о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая сообщила о формировании аудиторской группы от двух международных юридических компаний, которая будет проверять траты Минобороны Украины.

"То есть за Зеленского и его окружение взялись конкретно", — подчеркнул Соскин.