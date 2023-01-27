Ультраправый датский политик сжёг третий Коран в Копенгагене за день

Лидер ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан провёл очередную акцию с сожжением Корана у здания посольства Турции в Копенгагене. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Только что я был у посольства Турции и сжёг эту книгу, поскольку важно показать Эрдогану, что для нас неприемлемо его вмешательство в дело свободы слова в Дании и Швеции", — заявил Палудан в видеообращении.