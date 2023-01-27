Ультраправый датский политик сжёг третий Коран в Копенгагене за день
Датский политик Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Копенгагене
Лидер ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан провёл очередную акцию с сожжением Корана у здания посольства Турции в Копенгагене. Об этом он сообщил в соцсетях.
"Только что я был у посольства Турции и сжёг эту книгу, поскольку важно показать Эрдогану, что для нас неприемлемо его вмешательство в дело свободы слова в Дании и Швеции", — заявил Палудан в видеообращении.
Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан устроил сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме. После инцидента Анкара отменила визит министра обороны Швеции, назвав его бессмысленным. В свою очередь глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил стране гневом мусульман мира. Однако 27 января акция повторилась, но уже в Копенгагене — столице Дании. Посла королевства вызвали в МИД Турции, так как акция была разрешена властями.
Wikipedia / heb