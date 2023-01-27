"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 20:46

Названы пять наиболее вредных для зубов продуктов

Стоматолог Отхозория назвал газировку самым вредным для зубов продуктом

Практически каждая семья употребляет продукты из "зоны риска" для зубов. Среди них, например, газировка и липкие конфеты, рассказал основатель центра протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

"Если вы стремитесь к здоровому питанию и хотите иметь хорошие зубы, стоит убрать их из рациона или употреблять как можно реже. Среди любимых многими "вкусняшек" можно назвать пять наиболее опасных", — сказал эксперт в беседе в "Мослентой".

Самой вредной для полости рта является газировка. Следом идут липкие конфеты (тянучки, ириски, жевательные), а третье место досталось карамели. Несмотря на то, что в шоколаде сахара меньше, чем в карамели, он также отрицательно влияет на здоровье зубов, но чёрный шоколад наименее вреден, уточнил медик. Разрушительными для зубов являются и соки из-за высокого содержания сахара и кислот в составе, добавил он.

Стоматолог объяснил, чего нельзя делать электрической щёткой

Стоматолог объяснил, чего нельзя делать электрической щёткой

Чтобы сохранить зубы здоровыми, газировку лучше пить через трубочку, а леденцы заменить шоколадом, указал Отхозория. Также стоит отдать предпочтение плотной выпечке, так как рыхлая оседает на зубах. Кроме того, необходимо сразу очищать зубы после употребления сахаросодержащих продуктов и тщательно полоскать рот водой.

А ранее имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова предостерегла россиян от лечения кариеса народными методами. Как отметила врач, некоторые методы могут оказаться не только бесполезными, но и вредными, например, сода или мёд.

Врач назвала семь продуктов для свежести дыхания

Врач назвала семь продуктов для свежести дыхания

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров