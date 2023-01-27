Названы пять наиболее вредных для зубов продуктов

Практически каждая семья употребляет продукты из "зоны риска" для зубов. Среди них, например, газировка и липкие конфеты, рассказал основатель центра протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

"Если вы стремитесь к здоровому питанию и хотите иметь хорошие зубы, стоит убрать их из рациона или употреблять как можно реже. Среди любимых многими "вкусняшек" можно назвать пять наиболее опасных", — сказал эксперт в беседе в "Мослентой".

Самой вредной для полости рта является газировка. Следом идут липкие конфеты (тянучки, ириски, жевательные), а третье место досталось карамели. Несмотря на то, что в шоколаде сахара меньше, чем в карамели, он также отрицательно влияет на здоровье зубов, но чёрный шоколад наименее вреден, уточнил медик. Разрушительными для зубов являются и соки из-за высокого содержания сахара и кислот в составе, добавил он.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, газировку лучше пить через трубочку, а леденцы заменить шоколадом, указал Отхозория. Также стоит отдать предпочтение плотной выпечке, так как рыхлая оседает на зубах. Кроме того, необходимо сразу очищать зубы после употребления сахаросодержащих продуктов и тщательно полоскать рот водой.