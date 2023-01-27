Конора Макгрегора во время велопрогулки сбила машина

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что попал в аварию во время велопрогулки. Ирландский боец смешанных единоборств опубликовал фотографию с велосипедом на земле. Судя по всему, спортсмен не сильно пострадал в результате ДТП.

"Только что сзади в меня врезалась машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел. На полной скорости пролетел сквозь меня. Слава богу, ещё не пришло моё время. Спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно приземлиться спасло мне жизнь", — написал 34-летний боец в соцсетях.