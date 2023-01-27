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27 января, 20:32

Конора Макгрегора во время велопрогулки сбила машина

<p>Пострадавший в результате аварии велосипед Конора Макгрегора. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thenotoriousmma</p>

Пострадавший в результате аварии велосипед Конора Макгрегора. Коллаж © LIFE. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что попал в аварию во время велопрогулки. Ирландский боец смешанных единоборств опубликовал фотографию с велосипедом на земле. Судя по всему, спортсмен не сильно пострадал в результате ДТП.

"Только что сзади в меня врезалась машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел. На полной скорости пролетел сквозь меня. Слава богу, ещё не пришло моё время. Спасибо борьбе и дзюдо. Умение правильно приземлиться спасло мне жизнь", — написал 34-летний боец в соцсетях.

Пострадавший в результате ДТП велосипед Конора Макгрегора. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thenotoriousmma

Пострадавший в результате ДТП велосипед Конора Макгрегора. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thenotoriousmma

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Ранее Конор Макгрегор назвал Фёдора Емельяненко одним из лучших бойцов в истории. Спортсмен выложил короткий ролик с россиянином, написав под ним своё мнение.

Иван Косицын

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