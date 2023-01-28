Посольство РФ: Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме нет
Россиян среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в синагоге Израиля нет. Об этом сообщило Посольство РФ.
"На текущий момент информация о гражданах Российской Федерации среди пострадавших в результате произошедшего в Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — говорится в сообщении дипмиссии.
Консульский отдел посольства постоянно следит за ситуацией и контактирует с израильской стороной по данному вопросу.
Нападение со стрельбой в синагоге Иерусалима произошло вечером 27 января. По данным израильской полиции, погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI