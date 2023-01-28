"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 21:12

Посольство РФ: Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме нет

Россиян среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в синагоге Израиля нет. Об этом сообщило Посольство РФ.

"На текущий момент информация о гражданах Российской Федерации среди пострадавших в результате произошедшего в Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", говорится в сообщении дипмиссии.

Консульский отдел посольства постоянно следит за ситуацией и контактирует с израильской стороной по данному вопросу.

На Посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооружённое нападение

На Посольство Азербайджана в Тегеране совершено вооружённое нападение

Нападение со стрельбой в синагоге Иерусалима произошло вечером 27 января. По данным израильской полиции, погибло семь человек, ещё десять получили ранения. Преступник был нейтрализован.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров