Посольство РФ: Россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме нет

Россиян среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в синагоге Израиля нет. Об этом сообщило Посольство РФ.

"На текущий момент информация о гражданах Российской Федерации среди пострадавших в результате произошедшего в Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", — говорится в сообщении дипмиссии.

Консульский отдел посольства постоянно следит за ситуацией и контактирует с израильской стороной по данному вопросу.