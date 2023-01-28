В МИД ФРГ нашли новое объяснение словам Бербок о "войне с Россией"
В МИД ФРГ назвали слова Бербок о войне с Россией попыткой подчеркнуть единство ЕС и НАТО
Высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России было попыткой подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семёрки" едины против "российской агрессии". Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
"Если вы спросите меня, было ли намерением министра иностранных дел сосредоточить дебаты на том, как они сейчас ведутся в некоторых соцсетях, то это, конечно, не так", — сказал на брифинге Вагнер.
Как отметил дипломат, немецкое правительство неоднократно подчёркивало, что поддержка Украины не делает Берлин стороной конфликта.
Как сообщал Лайф, скандальной фразой глава МИД Германии пресекла дискуссию о танках Leopard с союзниками по Евросоюзу на заседании ПАСЕ. Бербок напомнила им, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла уже призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить Бербок в отставку.
ТАСС / АР / Markus Schreiber