В МИД ФРГ нашли новое объяснение словам Бербок о "войне с Россией"

Высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России было попыткой подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны "Большой семёрки" едины против "российской агрессии". Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

"Если вы спросите меня, было ли намерением министра иностранных дел сосредоточить дебаты на том, как они сейчас ведутся в некоторых соцсетях, то это, конечно, не так", — сказал на брифинге Вагнер.

Как отметил дипломат, немецкое правительство неоднократно подчёркивало, что поддержка Украины не делает Берлин стороной конфликта.