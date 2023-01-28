Премьер Саксонии раскритиковал Бербок из-за слов о "войне с Россией"
Премьер Саксонии потребовал от главы МИД ФРГ Бербок разъяснений после слов о "войне с РФ"
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что Берлин находится в состоянии "войны с Россией". Он также призвал немецкого министра тщательно обдумывать собственные высказывания.
"Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний", — сказал Кречмер в беседе с изданием Sächsische Zeitung.
Как уточняет газета, саксонский премьер потребовал от Бербок разъяснений. Ранее Кречмер раскритиковал решение властей ФРГ о поставке Украине танков Leopard, подчеркнув необходимость дипломатических усилий.
Как сообщал Лайф, этой скандальной фразой глава МИД Германии пресекла дискуссию о танках Leopard с союзниками по Евросоюзу на заседании ПАСЕ. Бербок призвала их вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. В МИД Германии поспешили сделать после скандала заявление, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине. А глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла уже призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить Бербок в отставку.
ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka