Премьер Саксонии раскритиковал Бербок из-за слов о "войне с Россией"

"Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний", — сказал Кречмер в беседе с изданием Sächsische Zeitung.

Как сообщал Лайф, этой скандальной фразой глава МИД Германии пресекла дискуссию о танках Leopard с союзниками по Евросоюзу на заседании ПАСЕ. Бербок призвала их вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. В МИД Германии поспешили сделать после скандала заявление, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине. А глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла уже призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить Бербок в отставку.