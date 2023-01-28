Украинский посол раскрыл количество танков, которые собирается передать Запад

Страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжёлый танк. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжёлого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее", — заявил посол в эфире телеканала BF MTV.

По словам Омельченко, на Украине понимают риски того, что доставка танков может затянуться на долгий срок. Поэтому украинская сторона настаивает на ускорении процесса поставки. Если танки прибудут в августе или сентябре, будет слишком поздно, подытожил посол.