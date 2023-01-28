Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, несмотря на критику, хочет продолжать диалог с Россией. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления во время приёма в Елисейском дворце по случаю Нового года по лунному календарю.
"Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу говорить с Россией, — отметил французский лидер.
При этом Макрон подчеркнул, что все страны несут ответственность за обеспечение мирового порядка и должны способствовать его поддержанию.
Ранее Макрон уже заявлял, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой, который должен вести Запад, избегая даже словесной эскалации. Он также подчеркнул, что много разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным до и с начала украинского конфликта. При этом Макрон посетовал, что переговоров в последние недели не было. По его словам, нужно помнить, что с соседями следует выстраивать мир.