Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, несмотря на критику, хочет продолжать диалог с Россией. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления во время приёма в Елисейском дворце по случаю Нового года по лунному календарю.

"Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу говорить с Россией, — отметил французский лидер.

При этом Макрон подчеркнул, что все страны несут ответственность за обеспечение мирового порядка и должны способствовать его поддержанию.