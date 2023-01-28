В Германии назвали условие для отказа от угля
Министр экономики ФРГ Хабек признал, что для отказа от угля Германии нужен газ
Германия использует уголь ради экономии природного газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, чтобы изменить ситуацию, стране требуется голубое топливо.
"Мы используем угольный энергоноситель для экономии газа. Катастрофой климатической политики было бы, если после следующей зимы нам придётся сказать: мы вынуждены дольше эксплуатировать эти угольные электростанции, потому что не позаботились о достаточном запасе газа, — сказал немецкий министр в интервью газете Tageszeitung.
По словам Хабека, уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы перестать совершать его, Берлину всё ещё необходим газ, подчеркнул министр.
Ранее Bloomberg подсчитал, что отказ от российского газа мог обойтись Германии в 46 миллиардов евро. При этом текущая зима не доставила Берлину много проблем благодаря необычно тёплой погоде, закупкам сжиженного газа и использованию угля, однако в будущем ситуация может измениться. Лайф также рассказывал, что ФРГ потребуется не менее трёх лет для того, чтобы заместить трубопроводный газ из России и создать необходимую для этого инфраструктуру.
Unsplash