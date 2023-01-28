В Германии назвали условие для отказа от угля

Германия использует уголь ради экономии природного газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, чтобы изменить ситуацию, стране требуется голубое топливо.

"Мы используем угольный энергоноситель для экономии газа. Катастрофой климатической политики было бы, если после следующей зимы нам придётся сказать: мы вынуждены дольше эксплуатировать эти угольные электростанции, потому что не позаботились о достаточном запасе газа, — сказал немецкий министр в интервью газете Tageszeitung.

По словам Хабека, уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы перестать совершать его, Берлину всё ещё необходим газ, подчеркнул министр.