7 безвизовых для россиян стран, где можно покататься на лыжах этой зимой

Поездка на горнолыжный курорт в другую страну — необязательно что-то непомерно дорогое, требующее тщательной проработки маршрута и получения визы. Когда отпуска в заграничных горах, где ещё не бывал, очень хочется, можно рассмотреть безвизовые для граждан РФ страны. Собрали семь идей, куда поехать кататься на лыжах или сноуборде из России без визы.

Армения

Цахкадзор — горнолыжный курорт Армении. Фото © Shutterstock

Для посещения Армении россиянам не то что виза — загранпаспорт не нужен. Так что это идеальная страна для тех любителей горнолыжки, у кого по каким-то причинам его нет: граждане РФ могут въезжать в республику по обычному паспорту. В Армении есть несколько действующих курортов для тех, кто зимой предпочитает отдыхать активно: Цахкадзор, Джермук и Севан.

Турция

Паландокен, самый молодой горнолыжный курорт Турции. Фото © Shutterstock

Россияне могут находиться в Турции без визы до 60 дней, авиасообщение прямое. В стране наберётся с десяток горнолыжных курортов, самые известные — Улудаг, Паландокен, Эрджиес, Эрзурум.

Казахстан

Горнолыжный курорт Чимбулак. Фото © Shutterstock

Иметь загранпаспорт для поездки в Казахстан гражданину РФ необязательно — для посещения на срок до 30 дней можно въехать по внутреннему. Самый популярный горнолыжный курорт республики — Чимбулак, расположенный в 15 км от центра Алма-Аты, несколько выше высокогорного катка "Медеу". На слуху также курорты Нуртау, Табаган и Алтайские Альпы.

Грузия

Бакуриани. Фото © Shutterstock

Для въезда в Грузию россиянам нужен загранпаспорт, без визы в этой стране можно находиться целый год. Наибольшей популярностью пользуется курорт Гудаури: он самый высокогорный, там есть трассы и для детей и начинающих, и для тех, кто преуспел в катании. Другие курорты — Гудаури, Бакуриани, Годердзи, Хацвали и Тетнульди.

Сербия

Копаоник — самый большой горнолыжный курорт Сербии. Фото © Shutterstock

Срок безвизового пребывания в Сербии для россиян ограничен 30 днями. Главные горнолыжные курорты республики: Копаоник, Стара-Планина и Торник (Златибор), до всех придётся добираться из Белграда. Прямые рейсы в столицу Сербии есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Босния и Герцеговина

Яхорина. Фото © Unsplash / Vlado Sestan

Столица Боснии и Герцеговины — Сараево — в 1984-м принимала зимнюю Олимпиаду. Многие объекты Игр заброшены или даже разрушены, но горнолыжные курорты страны списывать со счетов не стоит. Во-первых, их наберётся больше десятка, во-вторых, они бюджетнее в сравнении с другими европейскими. Лучший, конечно, олимпийский горнолыжный центр Яхорина, расположенный на территории Республики Сербской. Виза для посещения БиГ на срок до месяца россиянам не нужна.

Черногория

Колашин. Фото © Shutterstock