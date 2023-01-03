10 фото питомцев в париках, которые надо увидеть, хоть вы об этом ещё не знаете
Казалось бы, ну кто будет покупать парики для питомцев? А главное — зачем? Но ведь в магазинах продаются специальные маленькие парички! Собрали 10 ну очень смешных примеров.
"Кошка в парике... улыбочку?" — Elfins.
Фото © Reddit / Elfins
"Пёс сильно линяет, так что мы решили сделать ему парик. Никого не напоминает?:)" — Individual4815.
Фото © Reddit / Individual4815
"Что ж, сегодня я узнал, что пластиковый парик из игрушек детей идеально подходит нашему чихуа-хуа", — frumpbumble.
Фото © Reddit / frumpbumble
"Летний парик", — Ballonbombalkon.
Фото © Reddit / Ballonbombalkon
"Вот так иногда чистишь фотки на телефоне и вспоминаешь, что когда-то купил парик для собаки...", — I_am_skeptico.
Фото © Reddit / I_am_skeptico
"Купила парик на Хэллоуин, собаке он подходит лучше", — orangefever_.
Фото © Reddit / orangefever_
"Нашёл на своего пса парик и превратил собаку во льва", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Принёс своему псу парик. Кажется, он ему понравился", — Ralome.
Фото © Reddit / Ralome
"Моя такса великолепно смотрится в парике", — cosmic68.
Фото © Reddit / cosmic68
"Купил парик собаке...", — andy2much.
Фото © Reddit / andy2much
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