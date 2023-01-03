SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 января, 09:00

10 фото питомцев в париках, которые надо увидеть, хоть вы об этом ещё не знаете

Казалось бы, ну кто будет покупать парики для питомцев? А главное — зачем? Но ведь в магазинах продаются специальные маленькие парички! Собрали 10 ну очень смешных примеров.

"Кошка в парике... улыбочку?" Elfins.

Фото © Reddit / Elfins

Фото © Reddit / Elfins

"Пёс сильно линяет, так что мы решили сделать ему парик. Никого не напоминает?:)" Individual4815.

Фото © Reddit / Individual4815

Фото © Reddit / Individual4815

"Что ж, сегодня я узнал, что пластиковый парик из игрушек детей идеально подходит нашему чихуа-хуа", — frumpbumble.

Фото © Reddit / frumpbumble

Фото © Reddit / frumpbumble

"Летний парик", — Ballonbombalkon.

Фото © Reddit / Ballonbombalkon

Фото © Reddit / Ballonbombalkon

"Вот так иногда чистишь фотки на телефоне и вспоминаешь, что когда-то купил парик для собаки...", — I_am_skeptico.

Фото © Reddit / I_am_skeptico

Фото © Reddit / I_am_skeptico

"Купила парик на Хэллоуин, собаке он подходит лучше", — orangefever_.

Фото © Reddit / orangefever_

Фото © Reddit / orangefever_

"Нашёл на своего пса парик и превратил собаку во льва", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Принёс своему псу парик. Кажется, он ему понравился", — Ralome.

Фото © Reddit / Ralome

Фото © Reddit / Ralome

"Моя такса великолепно смотрится в парике", — cosmic68.

Фото © Reddit / cosmic68

Фото © Reddit / cosmic68

"Купил парик собаке...", — andy2much.

Фото © Reddit / andy2much

Фото © Reddit / andy2much

10 таких грустных питомцев, что по их мордам понятно — они что-то знают

10 таких грустных питомцев, что по их мордам понятно — они что-то знают

Обложка ©

Reddit / andy2much, Elfins

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров