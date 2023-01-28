Тысячи итальянцев выступили против выступления Зеленского на музыкальном фестивале

Петиция против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в Италии набрала уже более 31 тысячи голосов. Её подписали известные общественные деятели, писатели, политики и журналисты, сбор продолжается на новостном сайте byoblu.

Несмотря на это, руководство итальянского государственного телевидения Rai — организаторы мероприятия — планирует показать видеообращение Зеленского в заключительный день, 11 февраля. Выступающие против этого, они в свою очередь намерены провести в этот день манифестацию. Авторы не согласны с милитаризацией фестиваля и считают, что музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой.