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28 января, 00:57

Тысячи итальянцев выступили против выступления Зеленского на музыкальном фестивале

Петиция против появления Зеленского в Сан-Ремо набрала более 31 тысячи подписей

Петиция против выступления президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в Италии набрала уже более 31 тысячи голосов. Её подписали известные общественные деятели, писатели, политики и журналисты, сбор продолжается на новостном сайте byoblu.

Несмотря на это, руководство итальянского государственного телевидения Rai — организаторы мероприятия — планирует показать видеообращение Зеленского в заключительный день, 11 февраля. Выступающие против этого, они в свою очередь намерены провести в этот день манифестацию. Авторы не согласны с милитаризацией фестиваля и считают, что музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой.

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Ранее итальянский вице-премьер Маттео Сальвини также высказался против того, чтобы лидер Украины Владимир Зеленский выступал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Он пошутил, что не знает, как поёт Зеленский, но у него другие музыкальные предпочтения.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын

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