Саудовские клубы хотят подписать Месси после перехода Роналду в "Аль-Наср"
ESPN: Клубы из Саудовской Аравии летом хотят подписать Месси
Футбольные клубы из Саудовской Аравии хотят подписать аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Контракт 35-летнего игрока с французским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на год. Как сообщает канал ESPN, если аргентинец всё же не продлит соглашение с парижанами, за ним выстроится очередь из саудовских команд.
После перехода Криштиану Роналду в "Аль-Наср" клубы хотят, чтобы Месси тоже играл в их стране. Звёздный аргентинский футболист сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате португальца, которая составляет около 200 миллионов долларов в год.
Сейчас клубам из Саудовской Аравии разрешено регистрировать семь иностранных игроков, но лимит будет увеличен до восьми, чтобы привлечь в лигу больше зарубежных футболистов. Также источники ESPN отметили, что саудовские команды получат помощь в подписании лучших игроков из Европы. Кто именно будет оказывать помощь, пока не уточняется. Интерес к Месси уже проявляли клубы "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад".
Напомним, Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале января. Первым его матчем в клубе стала товарищеская встреча с французским ПСЖ, за который выступает Месси.
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