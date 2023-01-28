Саудовские клубы хотят подписать Месси после перехода Роналду в "Аль-Наср"

Футбольные клубы из Саудовской Аравии хотят подписать аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Контракт 35-летнего игрока с французским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на год. Как сообщает канал ESPN, если аргентинец всё же не продлит соглашение с парижанами, за ним выстроится очередь из саудовских команд.

После перехода Криштиану Роналду в "Аль-Наср" клубы хотят, чтобы Месси тоже играл в их стране. Звёздный аргентинский футболист сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате португальца, которая составляет около 200 миллионов долларов в год.