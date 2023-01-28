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28 января, 02:01

Объём производства филе минтая в России впервые в истории превысил американский

Объём производства филе минтая в 2022 году в России составил почти 140 тысяч тонн, что впервые в истории превысило показатель в США за аналогичный период. Об этом говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

"Американские рыбаки произвели порядка 138 тыс. тонн. Таким образом, впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая", — сказано в записи.

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Ранее Лайф сообщал, что с 1 ноября 2022 года и до 1 августа 2025 года на Камчатке действует запрет на вывоз авиатранспортом более 10 килограммов лососёвой икры. Такая мера была введена в качестве эксперимента.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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