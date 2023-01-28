Объём производства филе минтая в России впервые в истории превысил американский

Объём производства филе минтая в 2022 году в России составил почти 140 тысяч тонн, что впервые в истории превысило показатель в США за аналогичный период. Об этом говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

"Американские рыбаки произвели порядка 138 тыс. тонн. Таким образом, впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая", — сказано в записи.