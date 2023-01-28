Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску не поддержавших специальную военную операцию россиян к международным соревнованиям.
"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха", — сказал украинский лидер в видеообращении в телеграм-канале.
Зеленский отметил, что не хочет разбираться, чем руководствовался глава МОК, принимая подобное решение. Также он добавил, что неоднократно обговаривал с Бахом вопрос допуска российских спортсменов.
Ранее стало известно, что МОК предложил допустить до соревнований российских спортсменов, но только тех, которые выступают против проведение специальной военной операции. Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В МОК отметили, что при выполнений этих условий спортсмены смогут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не будут представлять свою страну или организацию в государстве.