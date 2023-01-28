Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям

Ранее стало известно, что МОК предложил допустить до соревнований российских спортсменов, но только тех, которые выступают против проведение специальной военной операции. Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В МОК отметили, что при выполнений этих условий спортсмены смогут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не будут представлять свою страну или организацию в государстве.