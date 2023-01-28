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28 января, 03:47

Посольство РФ призвало власти США заниматься правами человека в своей стране

Администрация США должна обращать внимание на соблюдение прав человека в своей стране, а не упрекать других в пренебрежении ими. Об этом сказано в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"На этот раз нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций", — отмечается в заявлении посольства.

Посольство отметило несгибаемость России в условиях санкций

Посольство отметило несгибаемость России в условиях санкций

В дипмиссии призвали американских чиновников прекратить вмешиваться во внутренние дела России и работу компетентных органов. Вместо того чтобы упрекать других в нарушении демократических свобод, Соединённым Штатам необходимо озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране.

Ранее глава конституционного Комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил, что Америка хочет полной капитуляции РФ в обмен на смягчение ограничений. В связи с этим он призвал Россию не менять позицию по поводу денацификации и демилитаризации всей Украины.

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VK / Посольство России в США

Юлия Коновалова

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