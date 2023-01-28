Посольство РФ призвало власти США заниматься правами человека в своей стране

Администрация США должна обращать внимание на соблюдение прав человека в своей стране, а не упрекать других в пренебрежении ими. Об этом сказано в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

"На этот раз нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций", — отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии призвали американских чиновников прекратить вмешиваться во внутренние дела России и работу компетентных органов. Вместо того чтобы упрекать других в нарушении демократических свобод, Соединённым Штатам необходимо озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране.