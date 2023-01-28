Россиянам назвали дневную норму кофе

Допустимое количество чашек кофе в день зависит от скорости метаболизма кофеина, которая во многом определена генетикой. Об этом рассказал врач-генетик клиник "Атлас" Александр Резник. Специалист призвал граждан употреблять не более 400 миллиграммов кофеина, что эквивалентно двум-трём чашкам.

"При этом важно выбирать фильтрованный кофе, поскольку нефильтрованный (сваренный в турке или другим образом) содержит кафестол и кахвеол, которые повышают уровень "плохого" холестерина и могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Фильтрованный кофе при соблюдении нормы для организма полезен", — поведал Резник в беседе с агентством "Прайм".

По его словам, кофеин является сильным стимулятором — и для большинства людей условная четвёртая чашка кофе будет лишней. Эксперт также отметил, что при выборе своей дневной нормы важно учитывать и индивидуальные особенности.

"Из-за генетических особенностей мы по-разному реагируем на кофеин. У некоторых людей его метаболизм высок, то есть организм благодаря определённым вариантам генов быстро перерабатывает это вещество. Люди с такими вариантами генов могут позволить себе 500–600 мг кофеина в день без каких-либо последствий", — подчеркнул Резник.

Кроме того, врач добавил, что при медленном метаболизме можно употреблять всего 50 миллиграммов кофеина в сутки, иначе может появиться бессонница, головная боль и раздражительность. Специалист заметил, что при подсчёте количества кофеина следует учитывать чай, какао и шоколад из какао-бобов, поскольку в них тоже содержится кофеин.