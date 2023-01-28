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28 января, 04:21

В Британии разгадали тайну погибшего в XVII веке военного корабля

Metro: В Британии идентифицировали обломки боевого корабля, затонувшего в 1672 году

Британские исследователи идентифицировали обломки голландского военного корабля, который затонул после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад. Об этом пишет газета Metro.

Загадочные обломки были найдены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра ещё в 2019 году. После их изучения было установлено, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia, построенному в 1656 году. Это судно участвовало во всех крупных сражениях Второй англо-голландской войны 1665–1667 годов.

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Издание отмечает, что в ходе начавшейся в 1672 году Третьей англо-голландской войны корабль был в составе эскадры, которая следовала из Средиземного моря в Нидерланды. Во время прохождения через Ла-Манш соединение было атаковано английской эскадрой, в итоге Klein Hollandia был повреждён, а его капитан погиб. Вскоре корабль затонул.

На месте крушения корабля кроме части деревянного корпуса вместе с пушками была найдена итальянская мраморная плитка и куски керамики. В соответствии с местным законодательством обломкам был обеспечен наивысший уровень защиты, к ним допускаются только лицензированные дайверы.

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Ранее Лайф писал, что багамские и американские морские археологи и дайверы нашли в 70 километрах к северу от побережья Багамских островов затонувший в XVII веке испанский галеон с предметами роскоши. Среди находок — инкрустированные драгоценными камнями подвески и золотые цепочки, которые обычно носили богатые аристократы. Также обнаружены изделия из изумрудов, предположительно, добытых в Колумбии.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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