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28 января, 04:46

Вратарь "Айлендерс" Сорокин вышел на четвёртое место в истории клуба по матчам на ноль

Голкипер клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин вышел на четвёртое место в истории команды по сыгранным матчам без пропущенных шайб. Игра регулярного чемпионата НХЛ с "Детройт Ред Уингз", завершившаяся со счётом 2:0, стала для россиянина 14-й "сухой" в карьере.

Таким образом, Сорокин сравнялся со шведом Томми Сало по этому показателю. Лидером в этом компоненте является Гленн Реш, в активе которого 25 сыгранных на ноль игр.

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По итогам встречи с "Детройтом" Сорокин был признан первой звездой матча.

Ранее Лайф рассказывал, что российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забил 100-й гол в НХЛ. Однако это не спасло его команду от поражения в игре с "Каролиной" (2:5).

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Twitter / New York Islanders

Артур Лапсаков

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