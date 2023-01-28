Вратарь "Айлендерс" Сорокин вышел на четвёртое место в истории клуба по матчам на ноль
Голкипер клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин вышел на четвёртое место в истории команды по сыгранным матчам без пропущенных шайб. Игра регулярного чемпионата НХЛ с "Детройт Ред Уингз", завершившаяся со счётом 2:0, стала для россиянина 14-й "сухой" в карьере.
Таким образом, Сорокин сравнялся со шведом Томми Сало по этому показателю. Лидером в этом компоненте является Гленн Реш, в активе которого 25 сыгранных на ноль игр.
По итогам встречи с "Детройтом" Сорокин был признан первой звездой матча.
Ранее Лайф рассказывал, что российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забил 100-й гол в НХЛ. Однако это не спасло его команду от поражения в игре с "Каролиной" (2:5).
Twitter / New York Islanders