Бывший солист Большого театра Николай Низиенко скончался на 76-м году жизни

Бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) и заслуженный артист России Николай Низиенко скончался в Москве на 76-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГАБТ.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979–2003) и заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко", — говорится в публикации в телеграм-канале.

Причина смерти артиста не уточняется. Гражданская панихида назначена на 9:45 28 января, она пройдёт в морге больницы № 76 в Москве. Отпевание и захоронение состоятся в тот же день в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.

Николай Низиенко родился в Красноярске в 1947 году. Его карьера в Большом театре началась в 1976-м. В театре он исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Князь Игорь", "Садко", "Трубадур", "Тоска" и других. Был первым исполнителем партий Мендозы (1982, "Обручение в монастыре") и Тибо (1990, "Орлеанская дева"). Впервые на русской сцене спел партию Птолемея (1979, "Юлий Цезарь").