МИД РФ призвал избежать ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии

Все причастные к ситуации вокруг Корейского полуострова стороны должны сконцентрироваться на том, чтобы не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии. Соответствующее заявление озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлечённых сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать. Добавлю также, что единственным надёжным способом не просто отойти от опасной черты, а решить в комплексе многочисленные проблемы субрегиона, включая ядерную, стало бы создание системы поддержания мира", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".