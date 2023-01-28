МИД РФ призвал избежать ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии
Замглавы МИД РФ Рябков призвал избежать ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии
Все причастные к ситуации вокруг Корейского полуострова стороны должны сконцентрироваться на том, чтобы не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии. Соответствующее заявление озвучил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлечённых сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать. Добавлю также, что единственным надёжным способом не просто отойти от опасной черты, а решить в комплексе многочисленные проблемы субрегиона, включая ядерную, стало бы создание системы поддержания мира", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
Вместе с тем дипломат напомнил, что Россия привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым есть только пять ядерных держав. Это значит, что российская сторона не может признать ядерный статус КНДР, добавил он.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Вашингтон и Сеул якобы ведут переговоры о совместных ядерных учениях. Их целью, по его словам, должно стать "обеспечение эффективного расширенного сдерживания" КНДР. Однако позже американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Южная Корея не обсуждают возможность таких манёвров.
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